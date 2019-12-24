-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مستوطن يهودى متطرف يقود اقتحامًا جديدًا للأقصى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قاد المستوطن اليهودي المتطرف يهودا جليك، اليوم الثلاثاء، اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى المبارك، برفقة عشرات المستوطنين، وقائد شرطة الاحتلال، وعدد من ضباطه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس- في بيان اليوم - إن المتطرف "حليك" اقتحم الأقصى مع 211 مستوطنًا، وقائد شرطة الاحتلال في القدس دورون يديد، وعدد من ضباطه، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال سلمت عددًا من الشبان والشابات بلاغات، لمراجعة مخابراتها؛ بحجة وجودهم في باحات الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنًا مع عيد (الحانوكاه) العبري، الذي يستمر لنحو أسبوع.

وفي السياق ذاته، استدعت شرطة الاحتلال، اليوم، 10 مواطنين من بينهم شبان وإناث، لمقابلة مخابرات الاحتلال خلال وجودهم في محيط مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد فتحت صباح اليوم باب المغاربة، ونشرت عناصر وقواتها الخاصة في داخل المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

ولا تزال شرطة الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة النساء والشبان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

منذ يومين

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 21 ساعة

الجندي: مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر يتعامل مع الأب كرجل مشبوه

منذ حوالي 17 ساعة

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

الصور

image description

صفاء النجار تؤكد أن الأفلام الأمريكية تعمدت تشويه صورة روسيا

image description

صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

كيف أفسدت "النصرة" الإرهابية اتفاق معرة النعمان السورية؟

خفض عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧.. نظام جديد للترانزيت

المستشفيات الحكومية في مرمى نيران لجنة الصحة بالنواب

"تشريعية النواب" ترجئ إلغاء الإفراج بنصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

لتخفيف معاناة الأطفال.. محافظ المنوفية يأمر بفحص موقف مدرسة بأشمون

تعرف على رسالة "السيسي" لوزراء التعليم العالي العرب

ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

خلال لقائه بـ"السيسي".. "عبدالغفار" يستعرض استراتيجية الذكاء الصناعي

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

عبارات الحارة المصرية.. متى تُقال "أركن على جنب"؟

صفحتنا ع الفيس بوك