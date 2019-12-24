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اقتصاد

"الاتصالات" يقود تراجعات بورصة دبى بمستهل التعاملات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
أكرم عمران
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هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسرًا 7.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2775.06 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 28 مليون سهم، محققة ما قيمته 41.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 384 صفقة لعدد 23 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، وانخفضت 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاعى الخدمات والنقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.57%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان بنسبة 3.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.42%.

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