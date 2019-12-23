آمنة نصير: السيسي ينطبق عليه حديث الرسول في إكرام المرأة

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن السيدات لا يكرمهن إلا كريم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن حديث النبي ينطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي مكن المرأة وأعطاها اهتماما كبيرًا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما نعيشه حاليا هو عصر ذهبي للمرأة المصرية، وأتمنى أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة وخبرة وعلم لتقوية وترسيخ دورها لأنها فترة ليست من الأمر اليسير أن تتكرر كثيرا.



ووجهت تحية لكل السيدات في البرلمان وكل امرأة مصرية حازت على هذا الاهتمام والاحترام، قائلة: "كوني على قدر ما تم تكريم وكوني قوية وعفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر بما تقدمي له من نتاج وعمل وتنمية إلى أخره".



جاء ذلك تعليقًا على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وتعيين 8 وزيرات للمرة الأولى في تاريخ مصر، و89 نائبة في السلطة التشريعية.

