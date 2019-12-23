حبس 3 متهمين بحيازة 23 طائرة محظور تداولها في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الاثنين، حبس صاحب محل وعاملين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 23 طائرة تعمل بالريموت كنترول محظور تداولها، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا ببيع صاحب محل لعب الأطفال المصنعة من مواد مجهولة المصدر من المخلفات البلاستيكية التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المواطنين فى الجمالية.



وتم ضبط كل من "فتح الله.ع"، 41 سنة، صاحب محل لعب أطفال، و"علاء.م"، 28 سنة، عامل بالمحل، و"محمد.ح"، 29 سنة، عامل بذات المحل، وعثر بداخل المحل على 8 طائرات حجم كبير بالريموت، 15 طائرة حجم متوسط.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأقروا بتحصلهم عليها من أحد المستوردين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.