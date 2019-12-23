البرلمانية منال ماهر: #منتدى_شباب_العالم أظهر صورة مصر الحقيقية

قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب، عن مشاركتها في منتدى شباب العالم، إن المنتدى كل عام يثبت أن مصر في أبهى صورها، فالصورة التي صدرها المنتدى للعالم تدعو للفخر، وترسل سفراء جددًا إلى بلادهم يتحدثون عن الجمال والتقدم الذي شاهدوه في مصر.



وأضافت أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ يعد أكبر منصة لشباب العالم، وفرصة لإقامة حوار بين شباب مصر، وأصبح ملتقى سنويًا للثقافات المختلفة حول العالم، مشيرة إلى أن المنتدى يثبت فعليا أن مصر هى بلد الأمن والأمان، وأننا جديرون بإقامة أي حدث عالمى مهما كان حجمه.



وأشارت ماهر، إلى أن توصيات المنتدى حول إطلاق المبادرة الإفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، ومكافحة القرصنة الرقمية، تأتي لتأمين المعلومات الحساسية أمام محاولات الاختراق الرقمي، كذلك الإعلان عن إنشاء جامعات بها علوم حديثة تواكب العصر مثل الذكاء الاصطناعي تدعو للفخر، كما إن إنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني يستهدف العمل على مواجهة الكراهية والتطرف والتنمر بكل الوسائل بما يتوافق مع المعايير الدولية.