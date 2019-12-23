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مهرجان الأفلام العلمية في نسخته الخامسة بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
مكتبة الإسكندرية،
مكتبة الإسكندرية،
هبه عويضه
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نظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، مهرجان الأفلام العلمية للعام الخامس، وذلك بالشراكة مع معهد جوته الثقافي الألماني بالإسكندرية، حيث تم عرض أفلام علمية منتقاة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة للأفلام.

وعرض المركز 9 أفلام، خلال الفترة من 8-23 ديسمبر 2019، وشهد الحدث الرئيسي يومي 18 و19 ديسمبر تقديم أربع عشرة ورشة عمل لـ700 طالب، كما تم عرض "تحدي الجاذبية" للطلبة المشاركين.

ويهتم المهرجان هذا العام بموضوع "هومبولت وشبكة الحياة"، ويهدف إلى إضفاء الطابع الجماهيري على مفهوم الأنشطة التعليمية والأفلام العلمية في المجتمع، وتوعية الجمهور والجهات المعنية بأهمية التعليم غير الرسمي للعلوم كأداة تكميلية للتعليم الرسمي للعلوم، عن طريق استخدام العلم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المحدودة، وتسليط الضوء على أهمية الأبحاث والدراسات في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الأفلام التي تربط الجمهور بالواقع المعاصر، وهو ما يساعد على تحفيز وتشجيع الشباب على متابعة دراساتهم ومهنهم في مجال العلوم.

يذكر أن المهرجان ينظم حول العالم، خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بداية من عام 2005، حيث يتقدم المحترفون والهواة من محبي إنتاج الأفلام العلمية بمساهماتهم في مسابقة دولية، يتم خلالها اختيار الأفضل عن طريق لجان متخصصة، والتي يشارك بها متخصصون من مركز القبة السماوية، ثم تتم دبلجة وترجمة الأفلام عن طريق معهد جوته بالشرق الأوسط، وذلك للعرض بالمنطقة العربية.

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