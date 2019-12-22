وفاة الممثل البريطاني تونى بريتون عن عمر يناهز 95 عامًا

توفي الممثل البريطاني توني بريتون، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 95 عامًا، بعد معاناة مع المرض.



وأعلنت ابنته، خبر وفاته على موقع تويتر وودعت أباها قائلةً "توفي والدنا توني بريتون، في وقت مبكر من صباح اليوم، كان ممثلًا رائعًا ومخرجًا ساحرًا، الآن أنت فى مكان أفضل".



وأشار تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية إلى بعض أعمال بريتون، وقالت الصحيفة إن بريتون اشتهر ببطولة المسلسل الكوميدى " Don’t Wait Up "إلى جانب كل من (نايجل هافرز، ودينا شيريدان) تم بث عرض المسلسل لستة أجزاء من 1983 إلى 1990.



قدم بريتون بجانب التمثيل برامج كوميدية مثل Mother Makes Five وRobin’s Nest.



وتابعت الصحيفة أن حياة بريتون المهنية بدأت بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، عندما اكتشفه ناقد سينمائى محلي.