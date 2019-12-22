نادى الزهور يقرر عدم التعامل مع مسرحية "ريا وسكينة تانى"

قررت إدارة نادي الزهور، عدم التعامل مرة أخرى مع مسرحية "ريا وسكينة تاني" على خلفية القضية المقامة من السيناريست أحمد عاشور بإيقاف عرض المسرحية بعد سرقة فكرتها.



المسرحية سرقت من فكرة "براءة ريا وسكينة"، للسيناريست والفنان أحمد عاشور، والذي يتم تصويره هذه الأيام، وهو من بطولة وفاء عامر وحورية فرغلي وأحمد فلوكس وإخراج عبدالقادر الأطرش.



مسرحية "ريا وسكينة تاني"، من بطولة بدرية طلبة، وانتصار، وإخراج حسام الدين صلاح.



يذكر أن أحمد عاشور، تقدم بشكوى للرقابة من قبل وتقدم لوزيرة الثقافة بشكوى مماثلة بخلاف بلاغين للنائب العام ضد بدرية طلبة وحسام الدين صلاح بعد قذفهما له.