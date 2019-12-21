الجيش الليبي: قطر وتركيا تنقلان الأسلحة للميلشيات عبر السفن

أكد الجيش الوطني الليبي، أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التركي التي تم احتجازها قبالة سواحل مدينة درنة من قبل قوات الجيش.



وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب مساء اليوم السبت، عن استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني أن السفينة التي تم احتجازها يقودها طاقم تركي.



وأوقفت البحرية الليبية في وقت سابق اليوم سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا وسحبتها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا ضد السفينة وطاقمها.

