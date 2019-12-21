"عضوية وتاخد 6 آلاف جنيه".. كيف خذل اتحاد الكتاب رفعت سلام؟

قال الكاتب والشاعر أحمد سراج، إن الكاتب والشاعر رفعت سلام، بدأ في تلقي العلاج من مرض السرطان، موجها الشكر لجامعة القاهرة لتحمل نفقة علاجه.

وأوضح سراج، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حاولت مع التأمين الصحي ليتحمل نفقة علاج الشاعر رفعت سلام، ولكن العلاج الجيني لمرض السرطان غير مدرج ضمن التأمين الصحي.

وواصل أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تحرك في هذه القضية لمحاولة إيجاد حل لتسهيل علاج رفعت سلام، ولكن لم يحدث أي شيء.

واستكمل أن الكاتب والشاعر رفعت سلام، طلب أن تكون أزمته الصحية نقطة انطلاق لتأسيس شيء لدعم الكتاب والمثقفين، موضحا أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، رصد 20 مليون جنيه في اتحاد الكتاب من أجل دعم الكتاب المصريين، ولم يشترط أن يكونوا أعضاء بالاتحاد.

واستكمل أنه على الرغم من ذلك عندما لجأ الشاعر رفعت سلام لاتحاد الكتاب، قال رئيس الاتحاد علاء عبد الهادي، "أنا ممكن أعمل له عضوية في الاتحاد وياخد 6 آلاف جنيه".

وواصل أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية لعلاج المبدعين على إثر هذه الأزمة لنكفيهم الوقوف على الأبواب حال تعرضهم لأزمات صحية.