أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق.



وبينت "الإفتاء المصرية" أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيمنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة.



وأضافت أن النصوص الشرعية دلت على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ".

