عادل نعمان: مجالات الخير الموجودة في القرى حولت الشعب لـ"متنطع"

قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن برنامج تكافل وكرامة يصرف مليارات الجنيهات على شكل مساعدات يذهب جزء كبير منها لمن لا يستحق.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك دعم يصل إلى الأسر الفقيرة في القرى من أكثر من جهة سواء رسمية أو حكومية أو جهات شعبية.



وتابع أن قطاع كبير من الشعب المصري تحول إلى "متنطع"، فلا يريد أن يعمل أحد في القرى في المزارع وغيرها كما كان يحدث في السابق، بسبب مجالات الخير الموجودة في القرى والتي تضمن لهم عيشة جيدة.

