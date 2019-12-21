جيلان جبر: الشعب اللبناني لا يثق في السلطة.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، المتخصصة في الشأن اللبناني، إن حسان دياب المرشح بتشكيل الحكومة البنانية لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع اللبناني.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأوضاع في لبنان سيئة للغاية بعد استمرار التظاهرات على مدار 65 يوما، فهناك مطالبات بإعادة قرار مصير الدولة بيد الشعب وليس في يد نخبة أصبحت مرفوضة من الشعب اللبناني".



وكشفت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أن الشعب أصبح غير واثق في السلطة، وبين الشعب والنخبة في البرلمان، لذلك يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط متخصصين ومستقلين، حتى تستطيع إجراء إصلاحات اقتصادية من أجل عبور الأزمة واستعادة ثقة الشارع.



وأوضحت أن حسان دياب غير معروف في وسطه السني وغير معروف بإنجازاته وخبراته في الاقتصاد ولا يحظى بشعبية في الشارع وكان وزير تعليم في عام 2011 في حكومة نجيب ميقاتي ولم يكن له إنجازات أو بصمات له في الشارع.



