-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زوزو كعابيش.. فتاة تحدت تقاليد الصعيد واستقبلها أهل بلدها بـ "اللافتات"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
روت زينب حيدر، أو زوزو كعابيش، كما تحب أن يناديها الناس، قصة كفاحها وكيف واجهت تقاليد الصعيد القديمة، وأتت إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق ذاتها.

قالت زينب، خلال لقائها مع المحامية نهاد أبو القمصان، في برنامج "حكايات نهاد"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن القصة بدأت حين تلقت اتصالا لتأكيد حضورها مؤتمر لتعلم المشاركة السياسية للمرأة باسم "صوت النساء"، مشيرة إلى أنها لم تصدق الأمر وظنته شخص "يعاكس"، لكن حينما تأكدت، ظهر لديها مشكلة كيف تقنع والدها أن تسافر وحدها إلى القاهرة.

وأشارت زينب، إلى أنها بدأت بمحاولة إقناع والدها بالسفر للقاهرة، والذي رفض طلبها في البداية، لكن مع إصرارها على السفر، ومحاولة إقناعه وافق، فجاءت القاهرة من مدينة إسنا التابعة لمحافظة الاقصر لتحقق ذاتها.

وأوضحت زينب، أنها تعمل في صناعة نول السجاد اليدوي، وبدأت في تدريب عدد من ذوي الإعاقة ولمست فخر المواطنين لها في محيط عملها.

استقبل أهل البلد زينب باللافتات، وذلك بعدما عرض قصتها في فيلم وثائقي سجله المخرج المصري مراد السيد، حيث رصد مسيرة حياة زينب وأغلب محطاتها في فيلم وثائقي أطلق عليه اسم "زينب"، عرض في دار الأوبرا وحاز على جائزة.

وعقبت زينب: "أهل القرية أصبحوا بيحترموني ونفسهم بناتهم يكونوا مثلي، لكن حلمي وطموحي لم ينته، ولم يتوقف وسوف أخوض انتخابات المحليات القادمة وأشجع عدد من الفتيات للمشاركة والترشح".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الريس حنتيرة.. المبدع الذى ظلمته الأقدار

استقبال حافل باللافتات للفراعنة في روسيا

أشرف عبدالشافي يكتب: كيف خان علاء الأسواني والده؟

8 أغسطس.. عرض "أخضر يابس" فى نادى السينما

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

حلقة خاصة عن تطورات الأزمة الليبية فى "90 دقيقة".. الليلة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

أمريكا: مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق لنا

الصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سأشكل حكومة تكنوقراط مصغرة من المستقلين

الرئيس السيسي يستعرض مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية تأمين الحدود

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية

العراق: تفكيك مجموعة داعشية قبل تنفيذ عمليات إرهابية بالموصل

منوعات

تعرف على شخصيتك من طريقة جلوسك

"مصر تحت الصفر".. كيرلس خليل يروج للسياحة بالفوتوشوب

فقدت خاتم زواجها.. ثم عثرت عليه بصندوق الاقتراع

شجاعة سائق تنقذ امرأة من حالة انتحار بشعة

كشكول

معاهد الأقصر الأزهرية تتسلم مظاريف امتحانات الصفين "الرابع والخامس"

رسالة هامة من نائب وزير التعليم لشباب المعلمين المساعدين

وكيل تعليم سوهاج يستقبل الاتحادات الطلابية لمدرستي التجارة بنات والمتقدمة

تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل تربية طنطا

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
المزيد

الثقافة

"زيارة أخيرة لأم كلثوم".. رواية جديدة لعلي عطا

"هيبة" يؤكد تولي جامعة القاهرة علاج رفعت سلام على نفقتها

صدور العدد الرابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح

جامعة القاهرة تصدر قرارًا بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها

صفحتنا ع الفيس بوك