بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق بحفل كامل العدد فى "المنارة"

أحيت نجمة العالم العربي شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الجمعة، على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة، وسط تجهيزات غير مسبوقة من أجواء"لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.



وحضرت "شيرين" بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وصعدت "شيرين" على خشبة المسرح مرتدية سوارية أحمر خطف أنظار الجميع وافتتحت وصلتها الطربية التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات: "بنحبك يا شيرين.. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت على حفاوة الاستقبال، قائلة: "وأنتم كمان وحشتوني.. ده أحلى يوم وأنا معاكوا".



واستكملت النجمة الكبيرة وصلتها بالعديد من أغانيها الطربية والرومانسية التي تألقت بها طوال مشواها الفني، منها "كده يا قلبي" و"حبيته بيني وبين نفسي"، و"مشاعر"، و"أه يا ليل"، و"عين ونني"، و"على بالي"، و"بحبك أنت" وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات المعجبات.



الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور الذي يتولى إنتاج فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد، وشارك في التنظيم "تذكرتي" وصوت عاصم السيد وشهير نخله والإضاءة للعالمي طارق صبري ومهندس فليب ومهندس بهاء.