عبد المنعم سعيد: السلفيون أزمة في مصر مثل العشوائيات

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم"، إن السلفيين يمثلون تحديا فكريا داخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أنهم يمثلون أزمة كبيرة، مثلهم مثل المناطق العشوائية.



وأضاف "سعيد" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمد رزق، أن الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا في البناء السياسي والاجتماعي في مصر، مشيدا بدوره الفعال والواضح في القضاء على عهد الإخوان وحكمهم للبلاد خلال الفترة الماضية الغابرة.



كما أكد على أن مصر تسعد بوجود الأزهر الشريف على أراضيها، نظرا لأنه يحميها من الدخول في مشاكل التطرف الديني الكبري.

