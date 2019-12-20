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نيللى كريم تحتفل بعيد ميلادها مع النجوم.. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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احتفلت الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها وسط حضو رعدد من نجوم الفن والإعلام وبعض من أصدقائها من خارج الوسط الفني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهنأتها بعيد ميلادها.

وشارك في الاحتفال الفنانة يسرا، والإعلامية بوسي شلبي، وبعض أصدقاء نيللي كريم.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، خضعت مؤخرصا لعميلة جراحية لإزالة ورم من الوجة، في أمريكا وكشفت عن صعوبة الجراحة التي خضعت لها بعد ايام منها مؤكدة أنها كان من الممكن ان تصاب بالشلل في حين فشلت.

وأكدت أنها كانت تعاني من ورم على أعصاب الوجه من الجانب الأيمن، وأن الطبيب طلب منها بعد انتهاء العملية أن تبتسم، لافتة إلى أن الابتسامة هي الدليل على نجاح العملية.

يذكر أن نيللي كريم، تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النصابين" مع الفنان آسر ياسين.

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