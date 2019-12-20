حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان مناسب لك، ويتحدث عن بعض التطور الذي تحرزه في مجال دقيق أو عن انطباع جيد تتركه في هذه الظروف.



عاطفيًا: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنونًا ولطيفًا معه.



صحيًا: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.