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سياسي

برلمانى: توصيات منتدى الشباب تعمل على النهوض بمصر وإفريقية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:41 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن، منتدى شباب العالم يعد انطلاقة سياسية ذكية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لضم الدول الإفريقية واحتوائها، وهذا أيضا يولد شعور لدى الأفارقة بدعم القاهرة لهم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا والاهتمام بالغذاء، وتدريب وتأهيل الشباب والدفاع عن حقوق المرأة والعمل على تمكينها.

وأشار النائب البرلماني إلى أن، التوصيات التي خرجت من منتدي شباب العالم ذات أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بإطلاق: مبادرة "أفريقيا لمكافحة القرصنة الرقمية"، ومبادرة "بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة"، حيث أن ربط مصر بأفريقيا هو بعد استراتيجي وأمن قومي مهم جدًا النظر لها وهذه هي أول مرحلة لقيادة سياسية تنظر إلى إفريقيا في هذا الشأن وبهذا الحجم.

وأكد النائب البرلماني أن، الاندماج بين الشعوب لا يكون إلا من خلال مصالح مشتركة، ولتفعيل هذا الترابط بين القارة الإفريقية ومصر سيكون ناتج عن طريق التبادل التكنولوجي بالتحول الرقمي، مؤكدًَا أن التوصيات التي خرجت من المنتدى وكذلك القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي في ختام المنتدى، هي بداية قوية جدا لربط جاد وفعال بين مصر وإفريقيا وجميع الشباب في دول العالم.

وقال رفعت إن، الدولة المصرية قامت بمجابهة القرصنة الرقمية من خلال قانون مكافحة الجرائم وتقنية المعلومات المعروف "بمكافحة الجريمة الإلكترونية"، مشدد على أهمية هذا الأمر خاصة في الدول النامية مثل الدول الإفريقية.

وأضاف أن، التوصية الخاصة بمكافحة القرصنة الرقمية في إفريقيا ستعمل على النهوض والرقي بالدول الأفريقية بما يعود علي مصر بالترابط مع القارة السمراء خاصة بعد النجاح والقضاء على القرصنة الرقمية.

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