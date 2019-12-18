الجيش الليبى يدخل "مشروع الهضبة" ويقترب من قلب طرابلس

دخلت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، أحياء مشروع الهضبة لأول مرة على تخوم العاصمة طرابلس وسط انهيار للمليشيات، وذلك وفق قناة ليبيا الحدث الليبية.



والتقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في وقت سابق، اليوم، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقر القيادة العامة في الرجمة ببنغازي، وبحث معه التعاون بين البلدين في كل المجالات، إضافة إلى جهود قوات الجيش في القضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا.



وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسمارى، أمس، عن أن القوات المسلحة نجحت فى تحقيق تقدّم كبير فى محور مشروع الهضبة باتجاه بوسليم مجبرة المليشيات على التراجع وهي تقوم بقصف مدفعي من داخل حى بوسليم.



وأشار إلى أن قوات الجيش الليبى تفصلها مسافة أقل من كلم للوصول إلى الإشارة الضوئية الأولى فى منطقة صلاح الدين، وذلك ستلتحم القوات مع سكان الهضبة وسكان حى بوسليم بشكل كامل.



وبدأ الجيش الوطني منذ الخميس الماضي حملة عسكرية حاسمة لاستعادة العاصمة والقضاء على الجماعات الإرهابية.