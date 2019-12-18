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داعية يكشف عن أساليب المشعوذين فى النصب على الناس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:43 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
رباب الأهواني
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دعا رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، المواطنين إلى ضرورة تجنب فتنة الدجالين والمشعوذين ومسخري الجن والمتعاونين معهم ومن يوسوس لهم الجان، لافتًا إلى أن المشعوذين والدجالين يسحرون أعين الناس.

وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه لو وجد شخصا يقرأ أفكار الناس، فلن يخبر أحدًا بذلك، مشيرًا إلى أن أولياء الله والصالحين يخبئون كراماتهم، كما أنهم متواضعون ويشعرون بأنهم أقل الناس.

واستشهد بقول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): "إذا سمعتم نداء الآذان فقولوا مثلما يقول المؤذن، ثم صلوا عليَّ، ثم سلوا الله ليا الوسيلة"، موضحًا أن الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدِ من عباد الله، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة وهي مخصصة لشخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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