وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر 82 عامًا

رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عامًا، اليوم الأربعاء، وكان أخر ظهور لها بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الفنان عادل إمام قبل 7 سنوات.



هي إحدى الفنانات اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية الطامحة في الزواج، ومع ذلك لم تنل الشهرة بالقدر الكبير.



تخرجت عصمت محمود فى معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما وظهرت بدور صغير في فيلم "الوسادة الخالية" بطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز عام 1957.



ومن أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، و"لوعة الحب" مع شادية، و"ثورة البنات" مع نادية لطفي، و"لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، و"أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وفي المسرح تألقت بدور المضيفة الإيطالية في "مطار الحب" مع شاهيناز صقال.