وليد توفيق يشبه فنانة مغربية بـ نبيلة عبيد

شبه الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنانة المغربية فاتي جمالي، والتي وصفها بأنها اسم على مسمى بأنها نسخة ثانية عن الفنانة المصرية نبيلة عبيد.



وقال وليد توفيق، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي"، إن فاتي الجمالي مكانها في مصر، مؤكدًا أنه توقعه لنجاحها في محله.



من ناحية أخرى، شارك الفنان وليد توفيق، كضيف شرف في السلسلة الكوميدية الاجتماعية "دبا تزيان" والتي تعرض على قناة MBC 5.



العمل شارك به العديد من الفنانين العرب كضيوف شرف، منهم الفنان المغربي سعد المجرد، كما ضم العمل المكون من 45 حلقة، نخبة من الممثلات والممثلين المغاربة كضيوف شرف، منهم عزيز داداس، عبد الله ديدان، أحلام الزعيمي، فاتي جمالي، هشام الوالي، بديعة الصنهاجي وسلمى رشيد.

