مبروك عطية للشباب: تزوج لمصلحة وليس للإعجاب بالفتاة

قال الدكتور مبروك عطية، إن من الأخطاء التي يقع فيها الشباب والفتيات، هو الزواج بسبب الإعجاب، موضحًا أن الأصل في الزواج أن يبحث الشاب عن الفتاة التي تناسبه وتناسب ظروفه.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الرجل يتزوج لمصلحته، من توافق ظروفه وتصبر عليه، وتتكيف مع أمزجته الفاسدة، ويتزوج اللي الدين عندها مش طرحة ولا حجاب، الدين منهج حياة".



وأردف: "والبنت تبحث عن أسلوب حياته، مش ماسك مصحف وسبحة وبيصلي، ومتتجوزش عشان عايزة تبقى عروسة وتبقي أم لها شقة، فيه بنات بتتجوز عشان متضايقة من إخواتها، فتروح تضايق عيلة تانية، وتضايق نفسها".

