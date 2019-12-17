برلمانى: مصر نجحت فى إسقاط المخطط الفوضوى لـ"الربيع العربى"

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر نجحت في إسقاط المخطط الفوضوي الذي وضع لها وللمنطقة العربية بأكملها من خلال ما يسمي بـ"الربيع العربي"، وكانت تقوده كونداليزا رايز، وزيرة الخارجية الأمريكي الأسبق.



وأضاف النائب البرلماني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المشروع الذي وضعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كان يهدف إلى تفتيت منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة وإسقاطها، ولكن بوعي وذكاء القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت مصر في إسقاط هذا المخطط، بل والحفاظ على الدولة المصرية قوية ومتماسك.



وطالب "رفعت" بضرورة استغلال حب واحترام القادة الأفارقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإحتوائهم، والعمل على وأد الفتن التي تسعي بعض الدول إلى إشعالها بين مصر وبعض أشقائها في أفريقيا.