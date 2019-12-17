مايا مرسي تكشف خطة الإعداد للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة 2020

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن استضافة مصر للمنتدى الاقتصادي للمرأة في نسخته الـ 26، هو مخرج من مخرجات منتدى شباب العالم، العام الماضي.



وأضافت "مرسي" خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" على هامش فعاليات ختام منتدى شباب العالم، أن الدكتورة هاربين أورورا، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، كانت متحدثة في منتدى شباب العالم العام الماضي.



وأضحت أن "أرورا" تعرفت على إنجازات مصر، وأثناء تكريم الرئيس لها في منتدى شباب العالم العام الماضي، وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن النسخة القادمة من المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة ستكون في مصر العام المقبل.



كما كشفت"مرسي" عن الإعداد للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، من خلال جذب أكبر عدد من السيدات الرائدات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق بين السيدات من خلال أجندة استثمارية وتنموية وبحثية.

