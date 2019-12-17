هشام الحلبي يوضح ماهية عمل لجنة خبراء السلامة والأمن الإفريقية

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن لجنة خبراء السلامة والأمن الإفريقية، تعتبر حدى اللجان المتخصصة في الاتحاد الإفريقي والتي يصل عددها إلى 14 لجنة، وتعتبر من أهمهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لجنة خبراء السلامة هي لجنة فنية تختص ببحث كل الموضوعات الخاصة بالدفاع والسلامة والأمن وهي المظلة التي ستتحرك تحتها كل المجالات الأخرى سواء اقتصادية أو سياسية وخلافه، ويجب أن يسبق الأمن كمظلة كل المجالات الأخرى".



وتابع: "اللجنة الفنية مهمة جدًا وكونها تسبق اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع لأن هذا هو المطبخ الذي يتم فيه بحث الموضوعات وتطرح فيه بدائل التحرك سواء مواجهة الإرهاب أو تعاون خاص بالمعلومات، وأجهزة الاستخبارات".



وأوضح أن اللجنة تتكون من مجموعة خبراء من الدول الإفريقية تستضيفهم مصر، وبدأت من يوم 15 ديسمبر، موضحا أن الدراسة وإيجاد البدائل والحلول وأوجه التعاون ومسارات التحرك هذا هو عمل اللجنة، وتقدم به تقرير وتوصيات ويتم عرضها على المستوى الأعلى مثل رؤساء الأركان ووزراء الدفاع.



وأكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن بالوكالة، ولا يمكن تحقيقة الإ بأيدي أبناء الدولة والقارة، ولكي أحقق ذلك لا بد أن يكون البحث بواسطتهم وتخرج القرارات بواسطتهم هم دون تدخلات خارجية.

