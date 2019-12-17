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محافظات

"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شيكات مالية لتجهيز 50 عروسة على مستوى المحافظة بإجمالي 750 ألف جنيه، مهداة من مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية، فى مبادرة "ليلة القدر" التى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جمعية سوا للتنمية والتدريب، تحت شعار "هنكمل فرحتهم"، ووسط أجواء احتفالية ولحظات إنسانية.

وحضر الفعاليات صفية أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصفاء نوار مدير تحرير ومدير عام المشروعات بمؤسسة أخبار اليوم، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية.

وبدأت الفعاليات بافتتاح اللواء أشرف عطية لمعرض المشغولات اليدوية؛ لتسويق المنتجات البيئية ضمن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.

فيما أكد المحافظ سعادته بحضور هذه الاحتفالية التى تم تنظيمها فى أجواء تكسوها روح التلاحم والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة الصحفية والأهلية والتنفيذية، وهو الذى يساهم فى رسم الصورة الحقيقة لمصر أم الدنيا، مقدمًا شكره لجمعية مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية، والتى أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل مما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويرى والمستقبلى للراحلين مصطفى وعلى أمين واللذان أثرا بكتاباتهما وانفراداتهما وجرأتهما في الحياة الصحفية والسياسية، ولم يكتفا بدورهما الصحفى المتميز بل اقتحما أيضًا العمل الخيرى من أوسع أبوابه ليتركا لنا ميراث عظيم وسلسال ممتد لعشرات السنوات من العطاء اللامحدود.
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)
"هنكمل فرحتهم".. محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروسة (صور)

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