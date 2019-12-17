هديل ماجد: شاركت لأول مرة في منتدى الشباب وفخورة ببلدي

قالت هديل ماجد، الملقبة بـ"أم كلثوم الأطفال" إنه تمت دعوتها لحضور منتدى شباب العالم لأول مرة منذ انطلاق فعاليته في مصر، مؤكدة أنها حضرت الكثير من الجلسات خاصة التي تناقش قضايا التعليم الفني والذكاء الاصطناعي.



أضافت ماجد، لـ"الدستور":" القضايا التي يناقشها المنتدى دليل على التقدم والتطور الذي تسعى إليه مصر، مبدية فخرها بوطنها، متمنية أن تصبح مصر في المستقبل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة:"كنت أتمنى أن أغني اليوم أمام شباب العالم، لكني فخوره بالمشاركة في هذا الحدث العظيم".



وتم تكريم هديل ماجد، أغسطس الماضي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عقد في العاصمة الإدارية.



بدأ توافد الحضور على حفل ختام منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته 14 ديسمبر واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، وكانت الجلسات مليئة بالقضايا التي أقبل عليها المصريين والأجانب بشكل كبير.



ومنتدى شباب العالم، هو مؤتمر سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت فعاليته في 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية للعالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في 2018 بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.



وينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14-17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.