نتنياهو يوافق على وضع كاميرات مراقبة خلال انتخابات "الليكود"

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود"، عن وضع كاميرات مراقبة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب، والمقرر إجراؤها في 26 ديسمبر الجاري.



جاءت موافقة نتنياهو تأييدًا لطلب جدعون ساعر، عضو "الليكود" الذي ينافسه على رئاسة الحزب، بوضع كاميرات في الانتخابات الداخلية، تحديدًا داخل مقرات الاقتراع، لضمان ثقة الناخبين في أصواتهم، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وهاجم "ساعر" رئيس وزراء نتنياهو، أمس الإثنين، قائلًا: "إنه لن يتمكن من تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست في مارس المقبل".



وأضاف "ساعر" أن سياسية نتنياهو أفقدت "الليكود" الحصول على الأغلبية، وهو ما يعين أنه لا يملك أي فرص لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما قرر العاملون في الصناعات الجوية الإسرائيلية منح صوتهم لساعر فى الانتخابات الداخلية "لليكود".