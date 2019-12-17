«الإفيهات المجهولة» لـ سهير رمزي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

عملت سهير البابلي في المسرح القومي في بداية مشوارها وكانت أدوارها درامية رصينة خالية من الكوميديا، لكن وبعد ظهور المسرح الحديث كانت هذه ولادة جديدة لسهير البابلي أو بمعنى أدق مساحة لكى تكشف عن وجهها الأصلى المجبول على الضحك والكوميديا.



تقول سهير البابلي في حوار لها مع مفيد فوزي: "كنت دايما بقلد إخواتي وأخوالي وبلعب حواجبي، وأهز أكتافي وأضحكهم، لكن أمي كانت تغضب من شخصيتي وتقولي (أنتى غازية من سنباط) لكن أنا بشوف الضحك حاجة مهمة جدا بتغسل البني آدم وتحرك عضلات وشه وتخليه دايما شباب".



ارتبطت سهير البابلي بمنير مراد، فصارت صديقة مقربة من شقيقته المطربة ليلى مراد تقول" ليلى مراد كانت تضحك من كلامي العادي وتقولى أنتى ليكى طريقة في الكلام بتضحك لوحدها كده، وهي اللي قالتلي هتبقى كوميديانة مهمة جدا، قبل ما اشتغل أدوار كوميدية مهمة"



يذكر سعيد صالح موقف مع سهير البابلي أثناء عملهم في بروفات مسرحية مدرسة المشاغبين " جات مرة عملة خصلة من شعرها باللون الأحمر لون تاني، واحنا ضحكنا، قالتلنا بتضحكوا على ايه يا فلاحين دا "ماش" ، واحنا مش عارفين ماش دا ايه، فبعد ما خلصنا بروفة الفصل التاني، كانت عرقت فحسينا الماش دا خلص وساح على وشها كده، وعمل زي الدم كأن حد خابطها على دماغها، فقولنالها ماش ايه الماش خلص".



ويضيف صالح " هى دايما كانت بتحاول تسرى عننا ، كانت بتقاوم الضحك في مدرسة المشاغبين لكن كنا بنفاجئها كل يوم ، أغلب الافيهات اللى عملناها في مدرسة المشاغبين والضحك اللي طلع، كان من خلال علاقتنا الانسانية والضحك المتواصل في الكواليس، يعنى مثلا مشهد السبورة مكنش في البورفات، لكن على المسرح الافيه طلع وأحنا ع المسرح واحنا بنفتح فبقيت بنده تاكسي عشان اروح ع السبورة واقول التاختة مش مكفية وكده".



تقول سهير البابلي " مسرحية مدرسة المشاغبين كنا واخداها معركة عشان أضبط اعصابي ومضحكش، كنت بفتكر ميتيني، عشان أزعل، لكن عادل إمام وسعيد صالح كانوا بيتراهنوا عليا هيضحكوني ولا لأ ، واسمعهم بيقولوا احنا هنضحكها انهاردة، فبدخل المسرحية ومش عارفة هيعملوا ايه فيا انهاردة من مواقف كوميدية".

تقول سهير البابلي "أكتر حد بيضحكني عادل إمام لأنه بوكر فيس "وجه مقامر" صلب، ومن خلال هذا الوجه بيموتك من الضحك، الأول بيجرب الإفيه يتنحنح بجسمه، يجس التعبير على الناس، وبعدين تاني يوم يطوره لحد تالت رابع يوم يلطع بالإفيه لو مضحكش يقوم لاغيه، وللأمانة أغلب إفيهاته كانت بتكون في صالح الموقف ودا طبعا ذكاء".

كان لسهير البابلي رأي في كوميديا اسماعيل ياسين وسابقيه فلم تستسيغها لأنها تعتبر مفردات الضحك وتكنيكه يختلف من زمن لآخر " ممكن الضحك اللي بضحكه في مسرحياتي يبقى بعدين ولا حاجة".

تقول عن كوميديا إسماعيل ياسين" في كلمات بسيطة أو موقف ما ممكن يضحكني لكن الألفاظ، لا، بنبقى عايزين مسمار عشان نقعد نخرم في جسمنا عشان نضحك".

وتتذكر سهير البابلي كواليس مسرحية العيال كبرت " أحمد بدير كنت بضربه بجد وبقرصه من كتر ما بتغاظ من غباءه، عاش في الدور اوي وبقى غبي فعلا ".

وتتذكر سهير البابلي مراهنة الجماهيرية مع عبد الحليم حافظ " مرة كنا نازلين وقلت له ايه رأيك يا ليمو الناس هيقولوا مين اللي ماشي مع سهير البابلي دي، قالي يا سلام؟ واتراهنا كل واحد ينزل يتمشى على رصيف شارع عادلي هو على رصيف وأنا على الرصيف التاني، ونشوف معجبين مين أكتر، لقيت الرصيف اللي ماشية عليه الناس اختفت حتى اللي واقفين جوا السوبرماركت والصيدليات والناس اللي رايحة تاكل عند جروبي، كلهم جروا على الرصيف التاني عند عبد الحليم وهو وقف يشارولي "هالو يا سهير عايزة شوية؟".

تقول سهير: "زمان كنا نضحك جامد قوى نضحك من قلبنا وأنا الناس كانوا يقولولي لوزك بتبان من الضحك يا سهير لكن دلوقت بيقولوا بعد كل ضحكة: خير اللهم اجعله خير" .