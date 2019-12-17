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تقارير ومتابعات

شاب هولندي عن #منتدى_شباب_العالم: يمنحنا مساحة للحديث عن القضايا المختلفة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:01 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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قال الشاب الهولندي آرثر جوباك أحد الشباب المشارك في منتدى شباب العالم، أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بالمنتدى، فقد حضر الفعاليات العام الماضي.

وأضاف "جوباك" رئيس تحرير أحد المواقع الإلكترونية بهولندا، لـ"الدستور" في تصريحات خاصة: "سافرت إلى دول كثيرة، وشاركت بمؤتمرات، ولكن التنظيم منتدى شباب العالم رائع هذا العام وكل عام يوجد به شيء جديد".د

وتابع "جوباك" قائلًا: "عندما تم قبولي للمرة الثانية، شعرت بسعادة حيث أننا كشباب نتناقش في كل القضايا المهمة بالمجتمع، ومصر دولة عظيمة وكريمة بأهلها، كما أن الرئيس يمنحنا فرصة للحديث والنقاش معه ومع بعضنا البعض ولم أرى ذلك من قبل".

منتدى شباب العالم هو منتدو سنوي عالمي، يقام بشرم الشيخ، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

يذكر أن المنتدى ينطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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