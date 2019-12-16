مصرع 7 مهاجرين أفارقة خلال رحلة بحرية من المغرب إلى إسبانيا

لقى 7 مهاجرين أفارقة مصرعهم اليوم الاثنين؛ إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل المغربية.



وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن قوات حرس السواحل المغربية تمكنت من إنقاذ 70 شخصا آخرين من ركاب السفينة من الموت من بينهم 10 سيدات وطفل، مشيرة إلى أن السفينة - التي كانت في طريقها من المغرب إلى أسبانيا - تعرضت للغرق إثر اندلاع حريق انتشر في أجزائها بفعل الرياح الشديدة.



وتفيد تقارير المنظمة الدولية للهجرة بأن قرابة 23 ألف شخص قد وصلوا بحرا إلى أسبانيا خلال العام الجاري، فيما لقى 325 آخرين مصرعهم خلال محاولاتهم الهجرة إلى تلك الدولة الأوروبية.