هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر

قال المنتج والمخرج الأمريكي هارفي وينشتاين، إنه أكثر شخص داعم للمرأة في المجتمع، بعد اتهامه بقضايا التحرش الجنسى.



واتهمت مجموعة تتكون من 23 سيدة، هارفي وينشتاين بسوء السلوك الجنسي، وقالوا "إن منتج هوليوود المعروف بأسلوبه القذر يحاول إلقاء الضوء أنه يدعم المرأة، ولكن فى الحقيقة هو متحرش".



وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن تلك الرسالة تم نشرها على تويتر من خلال "times up" وهي منظمة توفر التمويل القانوني لضحايا التحرش الجنسي، وتأتي بعد أن وصف وينشتاين نفسه بأنه داعم للمرأة فى أحد مقابلاته.



ودافع وينشتاين عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه قال: "لقد صنعت العديد من الأفلام التي أخرجتها النساء وكنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر، وأنا أتحدث منذ حوالي 30 عاما"، مضيفًا أن كل جهوده "تمت إفسادها بسبب ما حدث".