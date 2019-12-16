السيسي: أسقطنا 30 مليار جنيه مديونية مصانع متعثرة ولا نجاح على جثث الشعوب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحرص على تولي الشباب المناصب القيادية في الحكومة والمحافظات، وأن هناك إجراءات تمت لتأهيلهم للقيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، المقام الآن في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم، أن الحكومة نفذت تلك الإجراءات دون أن تطلب الأحزاب، وتم أخذ مجموعة من الأحزاب، كما أن الحكومة تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء الفرصة للشباب للعمل.

وأضاف الرئيس: "الدولة تتعامل مع ٥ آلاف مصنع متعثر منذ ٢٠١١ وأسقطنا مديونية تصل ٣٠ مليار جنيه، وسبب توقف تلك المصانع عدم توافر الاستقرار خلال تلك الفترة، لأن الاستقرار يمنح الفرصة للتقدم والتنمية، ومصر لديها مليون شاب سنويا يتخرج ويبحث عن العمل والزواج، ولا نجاح على قيم وجثث الشعوب"، مطالبا بالنظر للدول التي تعاني من الدمار والخراب.