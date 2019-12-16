"شوقي" يدعو لتكاتف الأسرة مع المدرسة لإصلاح منظومة التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إننا عندما سألنا سنغافورة وفنلندا كم استغرقتم حتى تصبحوا كما أنتم اليوم، كانت إجابتهم أنهم استغرقوا جيل كامل أي 35 عاما، مشيرا إلى أن المصريين لا يصبرون 6 أشهر على أي تجربة جديدة.



وأضاف "شوقي" خلال كلمته في جلسة تنمية رأس المال البشري، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن هذه الدول آمنت بالهدف وانتظروا حتى تكبر أجيالهم.



وأوضح أن المسألة ليست قرار حكومة وإنما تغيير في الجلد، لافتا إلى ضرورة تكاتف الأسرة مع المدرسة لإصلاح المنظومة التعليمية.



وتابع: "مصر تمتلك أكثر من 55 ألف مدرسة حكومية، و22 مليون طالب، في حين أن سنغافورة بها 400 مدرسة فقط"، مشيرا إلى أن سنغافورة استغرقت 35 عاما لإصلاح منظومة التعليم، مؤكدا أن مشكلتنا أصعب وأكبر، فلا تتمثل في المال وإنما تتمثل في ضرورة الإيمان بالهدف وتعليم أولادنا وتهيئتهم لما هو قادم.

