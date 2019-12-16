السودانيون بـ #منتدى_شباب_العالم لـ"السيسى": شكرًا على دعمك الدائم

أعرب مجموعة من شباب دولة السودان في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عن بالغ سعادتهم لحضورهم ووجودهم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وأشاد محمد عبدالمنعم، بتنظيم منتدى شباب العالم، متابعًا: تفاجأت بالتنظيم عندما جئت لشرم الشيخ"، وعن رسالته للرئيس عبدالفتاح السيسي قال: "ألف مبروك المنتدى ناجح بنسبة مليون في المية، وإن شاء الله تعد قادة يكونوا مثلك في المستقبل".



وفي السياق ذاته، شكرت أميرة عبد المنعم، المشاركة للمرة الأولى في منتدى شباب العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحة هذه الفرصة لهم للمشاركة وتبادل الخبرات والثقافات المختلفة".



وقال حاتم عبدالرحمن من السودان: "إنَّ التنظيم عالي جدًا، ونشكر الرئيس السيسي على دعمه بشكل مستمر الشباب".



يذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.