مدبولى يعقد اجتماعًا لمتابعة إعداد موازنة التعليم على هامش #منتدى_شباب_العالم

على هامش حضوره منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إعداد موازنة العام المالي الجديد، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية.



وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما على أجندة الأولويات، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتولى حاليا إعداد موازنة العام المالي الجديد، ويتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، مكلفا وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها علي سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.



وتابع الدكتور مصطفي مدبولي موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أوضح الوزير أن أعمال تسليم الطلاب تتم في مختلف المحافظات، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تقديم المذكرة المشتركة من وزيري الإنتاج الحربي والتربية والتعليم، بشأن التصنيع المحلي للتابلت بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.



كما تابع رئيس الوزراء أيضًا جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد عجز المدرسين، عن طريق

البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستمثل البوابة الإلكترونية قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.



وأوضح وزير التعليم أنه تم البدء في تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات، بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية، وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه يتم حاليا التعاقد تباعا علي مستوى المديريات التعليمية بكل المحافظات.



وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن أي مبادرات لتحسين ورفع كفاءة جودة التعليم سنعمل علي دراستها على الفور، وتحديد أعبائها المالية، ثم العرض علي رئيس الوزراء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع الصحة والتعليم علي أجندة الأولويات.