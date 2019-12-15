حبس عصابة تهريب المهاجرين في الإسكندرية

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس 7 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين عن طريق البحر المتوسط إلى دول أوروبا بطريقة غير شرعية.



ترجع أحداث الوقعة عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الرقابة الإدارية بالإسكندرية يفيد بورود معلومات سرية بتكوين 7 أشخاص تشكيلا عصابيا تخصص في تهريب المهاجرين إلى دول أوروبا عبر البحر المتوسط مقابل مبالغ مالية.



أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية‏ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 7 متهمين لاستقطاب وتسهيل سفر عدد من الشباب من راغبى الهجرة لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم، وبتقنين الاجرءات تم عمل كمين، وألقي القبض عليهم، وتم تحرير المحضر رقم 7 حصر أموال عامة.