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محطة تل أبيب

أزمة أمنية فى إسرائيل بسبب التوجه لانتخابات ثالثة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:05 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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تعاني المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي من أزمة داخلية بسبب عدم وجود حكومة مستقرة، والتوجه لانتخابات ثالثة، وهو ما يؤثر بالسلب على الميزانية المخصصة للجيش، وكذلك العديد من القرارات التي يجب التصديق عليها.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع قريبًا بين القيادات الأمنية والحكومة الإسرائيلية الانتقالية، من أجل عرض الأزمات التي تعرقل عمل الأجهزة الأمنية، ومناقشة ضرورة التصديق عليها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ومن الأزمات التي تعاني منها المنظومة الأمنية المصادقة على ميزانية الجيش، والنظام الأمني، وضرورة شراء مقاتلات مروحية "هيلكوبتر"، ووقود الطائرات المقاتلة، والعمليات طويلة الأجل، وإعادة تنظيم الجيش داخليا، والذي يخطط له رئيس الأركان أفيف كوخافي، بالإضافة إلى سياسة الجيش بشأن الوجود الإيراني في سوريا ومستقبل التعامل مع قطاع غزة المحاصر.

وأعلن الكنيست، منتصف ليل الأربعاء الخميس، رسميًا، حله، وهو التوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.

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