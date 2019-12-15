نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة بجزيرة "المارية"

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، 31 ديسمبر الجاري، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان تامر حسني.



وكانت نانسى قد أحيت أمس السبت، حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الجمعيات الخيرية بالجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، وشاركها الحفل الفنان محمود العسيلي، وتألقت نانسى بعدد من أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



يذكر أن نانسي شاركت مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهد حفلها حضورًا جماهيريًا كبيرًا.