الإحصاء: انخفاض أسعار السلع الأساسية فى 2019

سجلت أسعار معظم السلع الغذائية تراجعًا خلال عام 2019، وفي مقدمتها اللحوم والأسماك والخضراوات والبقوليات، علي خلفية تراجع معدل التضخم السنوي إلي 2.7% خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 15.6% لنفس الشهر من العام السابق.



وفي هذا الصدد، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط سعر بيع كيلو لحم طأن بلدي تراجع إي 134.15 جنيه في شهر نوفمبر 2019، مقابل 146.15 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.2%، بينما كان متوسط سعر البيع 152.59 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.1%.



كما تراجع متوسط سعر بيع كيلو سمك بوري إلى 65.03 جنيه في شهر نوفمبر 2019، مقابل 69.53 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 65.62 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.



وبلغ متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدي 27.57 جنيه في شهر نوفمبر 2019 مقابل 28.57 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 26.50 جنيه في شهر نوفمبر 2018 بنسبة زيادة قدرها 4%.



وسجل متوسط سعر بيع قمح عادي انخفاض إلى 7.14 جنيه خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 8.14 جنيه في شهر أكتوبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 12.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.37 جنيه في شهرنوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 14.7%.

