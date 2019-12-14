تعرف على قصة تامر حسني مع زينة الأردنية والتنمر

كشف الفنان تامر حسني، عن قصة الفتاة الأردنية زينة، وتجربته معها والتي اشتهرت عبر موقع "يوتيوب".



وقال تامر حسني، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن زينة، هي فتاة أردنية عانت من التنمر بسبب زيادة وزنها وبدأت قصته معها بسبب رسالة تلقاها منها حول أنه كان ملهمًا لها بسبب الظروف القاسية التي مر بها في بدايته.



ورد تامر حسني، عليها برسالة عرضتها خلال الرسالة التي قدمتها لكليتها ونالت عنها أعلى درجات في تاريخ جامعات الأردن.



وأضاف أن زينة استلهمت قصة تخرجها وتبنت مشروع ضد التنمر واشتغلت على نفسها، مؤكدا أنها من أخلص الناس الذين أحبوه، وأنه يعزها ويحترمها وأن الطاقة التي كانت بينه وبينها ستكون أمل لغيرها من الطلاب.

