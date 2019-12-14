تامر حسني: "محمد منير الوحيد اللي وقف جنبي"

كشف الفنان تامر حسني، عن الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية، والفقر الذي عاشه، وعدم مساندة أي من النجوم له.



وقال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يجد دعم من أي من نجوم الفن سوى الفنان محمد منير، والذي كان له معه مواقف كثيرة جدًا منذ طفولته، وكان يقدمه للجمهور في حفلاته.



وأضاف أن محمد منير هو الفنان الوحيد الذي تحدث عنه كثيرًا وعندما يحدث له أي موقف كان يتحدث معه هاتفيًا ويفهمه الأمر، مؤكدًا أنه يحبه كثيرًا.



وأكد الفنان تامر حسني، أنه كان يضع لوحة كبيرة في غرفته وهو صغير كلها عبارة عن مجموعة من الأحلام، والتي حققها جميعها الآن بالإضافة إلى عدد من الأماني التي لم يكن يتخيل أن يصل لها ومنها جائزة "جينيس ريكورد".

