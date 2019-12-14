-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

تامر حسني: "محمد منير الوحيد اللي وقف جنبي"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الفنان تامر حسني، عن الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية، والفقر الذي عاشه، وعدم مساندة أي من النجوم له.

وقال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يجد دعم من أي من نجوم الفن سوى الفنان محمد منير، والذي كان له معه مواقف كثيرة جدًا منذ طفولته، وكان يقدمه للجمهور في حفلاته.

وأضاف أن محمد منير هو الفنان الوحيد الذي تحدث عنه كثيرًا وعندما يحدث له أي موقف كان يتحدث معه هاتفيًا ويفهمه الأمر، مؤكدًا أنه يحبه كثيرًا.

وأكد الفنان تامر حسني، أنه كان يضع لوحة كبيرة في غرفته وهو صغير كلها عبارة عن مجموعة من الأحلام، والتي حققها جميعها الآن بالإضافة إلى عدد من الأماني التي لم يكن يتخيل أن يصل لها ومنها جائزة "جينيس ريكورد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسنى يفوز بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية

محمد رحيم لتامر حسنى بعد دخوله "جينيس ريكورد": "عارف أنت تعبت واجتهدت قد إيه"

شريف منير يهنئ تامر حسني على جائزة "جينيس ريكورد" والأخير يرد: "والله أنت مدرسة"

بهاء الدين محمد يوضح حقيقة هجومه على تامر حسني بعد دخوله موسوعة "جينيس"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تحذر من طقس الأحد: عدم استقرار وأمطار غزيرة

منذ يومين

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر

كيف تعرف أن طفلك مدلل؟

الرئيس نيوز

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب يؤكد دور مصر الريادى فى الشرق الأوسط

أول عارضة أزياء محجبة فى العالم للشباب: لا تستسلموا لليأس وتمسكوا بالأمل

أحمد حلمي لـ"شباب العالم": "أنا ابن السبع حضارات"

منوعات

الملكة إليزابيث تطلب مديرا لمواقع التواصل الاجتماعي براتب 60 ألف يورو

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالغربية

حكاية المحارب "زين" الذى هزم السرطان 4 مرات

رئيس جامعة طنطا: منتدى شباب العالم دوره تبادل الأفكار

تفاصيل خطة "تعليم القاهرة" لامتحانات نصف العام

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. إبراهيم عبدالمجيد في منتدى المستقبل بـ"السايكلوب"

8 فبراير.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

"ايكون ميديا" تخصص مهرجانها للمخرج الراحل سمير سيف

انطلاق فعاليات الأسبوع السابع للمواطنة فى "شلقام" ببنى مزار

صفحتنا ع الفيس بوك