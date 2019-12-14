كيف صنع السادات زعامة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح؟

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث، إن علاقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالشباب كانت متوترة، وزادت حدتها في أعقاب قراره بالانفتاح الاقتصادي، الذي كان مفاجئًا ولم يمهد له، ولم يأخذ رأي الشباب فيه، ما أثار غضب الشباب فخرجوا في تظاهرات ضده.



وأوضح محمد عفيفي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن لقاءات السادات مع الشباب كانت حادة، وتسببت في صنع زعامة حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، نتيجة عدم قدرة السادات على استيعابهم، فبدى أن رئيس الدولة يتحدى شاب صغير.



وأشار أستاذ التاريخ الحديث، إلى أن السادات شعر أن الشباب اليساري يتبع عبد الناصر، لهذا لجأ إلى الإسلاميين رغم أنه لا يثق بهم، لكنه رجل سياسة استخدمهم ثم انقلب السحر على الساحر، معقبًا: "فاللعب بالدين عبر التاريخ مهلك".

