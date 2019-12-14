-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:36 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
يفتتح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، غدًا، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة بالإضافة إلى 32 من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وقال الشيخ علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.

وتفقد اليوم الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، الذي تنطلق فعالياته وينظمه قطاع المعاهد الأزهرية في الفترة من ١٥ إلى ١٧ ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وانفردت "الدستور" بتصوير أركان المعرض قبيل افتتاحه بساعات، وشمل المعرض لوحات فنية لأبرز الزعماء وعلماء الدين، وضمت المعروضات لوحة فنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والعالم المصري أحمد زويل، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، والدكتور مجدي يعقوب.

وشمل المعرض مجسمات لـ مسجد قبة الصخرة، ومشيخة الأزهر، وغيرها من المعاهد الأزهرية الأثرية.
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)
"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية

تكليف صالح عباس بتسيير أعمال وكيل الأزهر

"المعاهد الأزهرية": تخصيص الحصة الأولى للتعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية

وكيل الأزهر يتابع مع رؤساء المناطق الاستعدادات للامتحانات

موضوعات متعلقة

منذ يومين

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ يوم

رمضان صبحى يكشف أسرار رحيله عن الأهلي وحياته الزوجية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

منذ أقل من ساعتين

جيسيكا كوكس.. قصة أول قائدة طائرة دون ذراعين (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

الصور

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

جيسيكا كوكس.. قصة أول قائدة طائرة دون ذراعين (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

الرئيس نيوز

انفراد| "الطفل زين" يتحدث لـ"الرئيس نيوز": "الريس فاجئني"

من طفلة دون ذراعين لقبطان طائرة.. "كوكس" تحكي قصة نجاحها: لا تجعلوا أي شيء يقيدكم

بالفيديو "تربط حذاءها بقدميها".. أول كابتن طيار تبهر حضور منتدى الشباب

مدافع عن حقوق الأطفال لـ"شباب العالم": لا تخشى الموت لكن أترك سيرة طيبة

منوعات

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

طرق جديدة للديكور في 2020

ما لا تعرفينه عن أضرار مرقة الدجاج وبديلها منزلي الصنع

كشكول

حكاية المحارب "زين" الذى هزم السرطان 4 مرات

رئيس جامعة طنطا: منتدى شباب العالم دوره تبادل الأفكار

تفاصيل خطة "تعليم القاهرة" لامتحانات نصف العام

الانتهاء من اختبارات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة بدمياط

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
المزيد

الثقافة

8 فبراير.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

"ايكون ميديا" تخصص مهرجانها للمخرج الراحل سمير سيف

انطلاق فعاليات الأسبوع السابع للمواطنة فى "شلقام" ببنى مزار

انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان

صفحتنا ع الفيس بوك