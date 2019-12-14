"الرئيس لسيسي والطيب وصلاح" يزينون معرض الأزهر للمبتكرين (صور)

يفتتح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، غدًا، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة بالإضافة إلى 32 من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.



وقال الشيخ علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.



وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.



وتفقد اليوم الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، الذي تنطلق فعالياته وينظمه قطاع المعاهد الأزهرية في الفترة من ١٥ إلى ١٧ ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.



وانفردت "الدستور" بتصوير أركان المعرض قبيل افتتاحه بساعات، وشمل المعرض لوحات فنية لأبرز الزعماء وعلماء الدين، وضمت المعروضات لوحة فنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والعالم المصري أحمد زويل، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، والدكتور مجدي يعقوب.



وشمل المعرض مجسمات لـ مسجد قبة الصخرة، ومشيخة الأزهر، وغيرها من المعاهد الأزهرية الأثرية.