إطلالة ساحرة لإليسا بحفل أوبرا جامعة مصر: مجوهرات راقية ومكياج جذاب

أطلت النجمة إليسا، بإطلالة ساحرة، في حفلها الفني الكبير علي مسرح أوبرا جامعة مصر، كشفت عن سحر قوامها ورشاقتها بشكل ملحوظ، حيث ارتدت جمبسوت أنيق باللون الأسود، و انتعلت حذاء باللون الأحمر ذى الكعب المرتفع.



وتزينت النجمة اللبنانية ببعض المجوهرات الذهبية الراقية، التى تتناسب مع إطلالتها، وتركت خصلات شعرها المموج منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ارتكز على الألوان الترابية مع لون الكشمير كأحمر شفاه.



وحرص عدد من نجوم الفن علي حضور الحفل الفني الكبير لملكة الإحساس إليسا، والذي أقيم مساء أمس بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط مشاركة كبيرة من محبي إليسا من الجماهير من مصر والعالم العربي ، في احتفالية فنية ضخمة بمسرح أوبرا جامعة مصر .



حيث تقدم الحضور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة، والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد، والإعلامية بوسى شلبي.



وبدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذى حضر خصيصًا للاستماع لأغانى نجمتهم المفضلة، وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" لـ إليسا، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.



وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".



وأعربت إليسا عن سعادتها بوجودها وسط جمهورها المصرى فى أى مكان، بسبب الكيميا التى تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: "مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".



وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذى أعلنت عنه العام الماضى، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".



وأهدى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلًا غنائيًا على مسرح الأوبرا الخاص بها.