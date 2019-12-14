عادل العدوى: منتدى شباب العالم يناقش أزمة أمريكا والصين

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن منتدى شباب العالم الذي سينعقد في شرم الشيخ خلال الثلاثة أيام المقبلة، سيعقد جلسة بعنوان السلم والأمن الدوليين لمناقشة الوضع المستقبلي للصراع الدائر بين أمريكا والصين.



وأضاف عادل العدوي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الصين ليست لديها الآن قوات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن مع تزايد المصالح الاقتصادية من شركات ومصانع وحقول نفط واستثمارات ضخمة، ستحاول الصين إرسال قوات عسكرية لحمايتها، مما سيؤدي إلى نشوب صراع مدمر بينها وبين أمريكا.



وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب أن نُجنب التدخل الخارجي في شئون الدول العربية، نظرًا للتدمير الذي تم في سوريا من خلال التدخل الروسي والإيراني والتركي أو ليبيا، لافتًا إلى أن مصر أعطت نموذجًا جيدًا للحفاظ على الدولة من إبعاد التدخلات الخارجية عنها في 30 يونيو، حيث اختار الشعب المصري طريقه السليم بعيدًا عن الجماعات المتطرفة والدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة بمالها وإعلامها.