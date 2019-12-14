تأييد إعدام متهم وبراءة آخر في "أحداث عنف إمبابة"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيه زهران، اليوم السبت، ببراءة المتهم "محمد عبدالجليل خطاب"، وتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهم "محمد عبدالفتاح"، لاتهامهما بالتجمهر والتظاهر بالمنيرة في إمبابة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف إمبابة".



كانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين، سبق الحكم عليهم، إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.