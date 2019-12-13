انطلاق ورشة (محور السلام) بمنتدى شباب العالم

بدأت اليوم ورشة نموذج محاكاة تيارات متبادلة (محور السلام)، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أدارت الورشة نادين حسن، رئيس رابطة خريجي البرلمان الألماني، وتم عرض سيناريو افتراضي لأزمة على المشاركين الذين توصلوا إلى عدد من المقترحات.



وبعد التصويت تم الاتفاق على حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بهدف تدريب الشباب على التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى مهارات الحوار السلمي والتفاوض البناء.



في ختام الورشة اتفق عدد كبير من الحضور على أهمية نموذج المحاكاة ودوره في حل الصراعات من خلال تعلم لغة الحوار والتفاوض وتقبل الرأي الأخر.

عن منتدى شباب العالم.

